Wat is jouw droompoule voor Club Brugge? Stem hier op jouw favoriete tegenstander uit elke pot!

Vanavond om 18u wordt in het Zwitserse Nyon geloot voor de groepsfase van het nieuwe Champions League-seizoen. Landskampioen Club Brugge is de enige Belgische vertegenwoordiger die in de potten verdwijnt. De Bruggelingen zitten in pot vier, de laatste pot, en mogen zich zo aan drie op papier sterkere tegenstanders verwachten. Maar wat is jouw droompoule? Stem hier op jouw favoriete tegenstander uit elke pot!

Let op: je kan geen twee ploegen uit hetzelfde land kiezen!