Vijf ijsberen doodgeschoten nadat moeder en jong jagers aanvallen: één man dood, twee zwaargewond

In het noorden van Canada is een jachtpartij uitgedraaid in een bloedbad. Toen één ijsbeer en haar jong zich vorige week in het nauw gedreven voelden, vielen ze de groep jagers aan. Eén man stierf, twee anderen raakten gewond. Nu hebben de Canadese autoriteiten laten weten dat er intussen vijf ijsberen zijn doodgeschoten.

De mannen uit Naujaat waren Inuits die in het noorden van Canada gingen jagen op rendieren en narwals (een soort tandwalvis, red.). Toen de groep donderdag niet terugkeerde, stuurde het dorp een reddingsteam. Met helikopters en een ijsbreker gingen ze op zoek naar de drie jagers.

Pas dinsdag konden de hulpdiensten twee van hen redden van op een bootje dat ongeveer 100 kilometer van het dorp was vastgeraakt in het zeeijs. Wegvaren was geen optie, omdat het vaartuig vastzat en de twee overlevenden zwaargewond waren.

De derde jager was overleden, nadat een ijsbeer en haar jong de mannen had aangevallen. Zo’n aanval komt niet vaak voor, maar het is meestal het gevolg van een hongerige ijsbeer of een moeder die haar jong wil verdedigen. Dat blijkt uit een studie van vorig jaar, die er bovendien ook op heeft gewezen dat aanvallen meer kunnen voorkomen omdat de mens steeds dichter komt in hun habitat.

De Canadese politie onderzoekt het incident, maar wil verder geen details geven over de aanval. Wat ze wel hebben laten weten is dat de ijsbeer en het jong zijn doodgeschoten. Drie andere dieren die later in de buurt waren van het bootje zijn gedood. Of de jagers dat gedaan hebben of de autoriteiten is niet bekend.