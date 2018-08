Man trekt hoofddoek van moslima af tijdens ruzie om parkeerplaats

Schaarbeek - Een man heeft op het parkeerterrein van warenhuisketen Action in Schaarbeek de hoofddoek van een moslima afgetrokken. Racisme, volgens de vrouw. De politie houdt het voorlopig op een ruzie om een parkeerplaats.

Het was de vriendin van het slachtoffer die met het verhaal naar de Waalse media stapte. “Mijn vriendin is aangevallen op de parking van de Action,” zegt ze. “Haar aanvaller heeft haar beledigd en de hoofddoek van haar hoofd getrokken. Hij was een racist.”

Het slachtoffer deed haar verhaal aan de vzw Collectif contre l’Islamophobie en Belgique, een organisatie die islamofoob geweld in kaart brengt en slachtoffers bijstaat. Daar krijgen ze wel vaker dit soort klachten, klinkt het.

Ze diende intussen ook een klacht in bij de politie. Louise Weber van de politiezone Brussel Noord bevestigt dat aan Nieuwsblad.be. “We kunnen op dit moment nog niet zeggen of het om een islamofoob incident gaat. De betrokkenen moeten nog grondig verhoord worden. Het voorval wordt op dit moment behandeld als vrijwillige slagen en verwondingen, in de context van een ruzie op een parking,” zegt de woordvoerster van de politie.

Alles zou volgens getuigen gedraaid hebben om een parkeerplaats die door de vrouw werd ingenomen terwijl de man al lang aan het wachten was en vond dat hij daar mocht staan. Daarop kwam het tot een hevige woordenwissel, gevolgd door een handgemeen. Niemand raakte gewond.