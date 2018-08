Deze pilote doet Keke Challenge met vliegtuig

De Keke Challenge doen vanuit je auto is zo passé. Deze Spaanse pilote doet het met een rijdend vliegtuig.

Het concept van de Keke Challenge is simpel: je stapt uit een rijdend voertuig (meestal een auto), en doet terwijl een dansje op ’In my Feelings’ van Drake. Maar Alejandra Manriquez vond dat net iets te gemakkelijk en koos ervoor om het met een rijdend vliegtuig te doen.

Niet iedereen is echter even blij met haar stunt. “Ze zou moeten ontslagen worden”, klinkt het op het internet. Of ook Alejandra’s baas de video gezien heeft en er een mening over heeft, is niet geweten.