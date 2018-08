Joachim Van Damme keert dan toch terug naar KV Mechelen

Joachim Van Damme (27) keert terug naar KV Mechelen. De middenvelder werd in 2016 ontslagen bij KV na een positieve dopingplas en tekende een jaar later bij Waasland-Beveren. KVM probeerde Van Damme eerder deze zomer al los te weken bij de Waaslanders, maar toen kon er van een transfer geen sprake zijn. Met het sluiten van de transfermarkt in aantocht kwam er nu toch een doorbraak: hij tekent voor drie seizoenen.