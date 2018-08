Eerste trainersontslag is een feit: Moeskroenneemt afscheid van coach Frank Defays

Na amper vijf speeldagen in de Jupiler Pro League is het eerste trainersontslag van het seizoen een feit: rode lantaarn Excelsior Moeskroen stuurde zijn coach Frank Defays de laan uit.

Moeskroen stond na vijf speeldagen als enige ploeg met nog nul punten op de laatste plaats.

“Na de negatieve resultaten heeft het management besloten de samenwerking met Frank Defays met onmiddellijke ingang te beëindigen”, klinkt het in een persmededeling. “Assistent-trainer Laurent Demol zal ad interim overnemen en de uitwedstrijd naar Charleroi voor zijn rekening nemen. In de komende dagen zal een nieuwe coach worden aangeduid. Moeskroen bedankt Frank Defays voor het werk dat hij bij de club heeft gedaan en wenst hem veel geluk voor de rest van zijn carrière.”

Slechts half jaar

De 44-jarige Defays kwam in februari dit jaar aan het roer van Excel Moeskroen als opvolger van de ontslagen Mircea Rednic. Voordien was hij jarenlang T1 van Excelsior Virton (2011-2018). Als speler was Defays jarenlang kapitein van Sporting Charleroi (1999-2009).

De voormalige verdediger slaagde erin de Henegouwers vorig seizoen in eerste klasse te houden, maar deze jaargang liep het meteen mis. Met een flink door elkaar gehaald team kon Defays geen punten pakken in de eerste vijf competitiewedstrijden. Afgelopen zaterdag verloren les Hurlus de vroege degradatietopper tegen Eupen nog met 0-1.