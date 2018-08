Duitse politie bereidt zich voor op nieuwe protestmars van extreemrechts in Chemnitz

De Duitse politie maakt zich donderdag op voor een nieuwe protestmars tegen migranten in de stad Chemnitz. De extreemrechtse groep Pro Chemnitz heeft via Facebook opgeroepen tot een nieuwe mars, nadat twee eerdere manifestaties van de beweging waren uitgemond in rellen en geweld tegen migranten.

Op de Facebook-pagina van Pro Chemnitz, dat 18.000 volgers heeft, wordt opgeroepen om rond 18 uur samen te komen aan een voetbalstadion in de stad. De politie van de deelstaat Saksen heeft om bijstand van de federale politie gevraagd.

Deprotesten in de Oost-Duitse stad ontstonden nadat een 35-jarige Duitser zaterdagavond werd doodgestoken door migranten. Een Syriër en een Irakees zijn aangehouden. Volgens het openbaar ministerie handelden ze niet uit wettige zelfverdediging. Zondag en maandag waren betoging uitgemond in rellen en in geweld op migranten.

De identiteit van een van de vermoedelijke daders was aan het licht gekomen nadat het aanhoudingsbevel voor de verdachte gelekt werd. Het gerecht heeft intussen een onderzoek opgestart om de oorzaak van het lek te achterhalen.

In een andere incident in de Duitse stad Wismar, zowat 450 kilometer ten noorden van Chemnitz, is woensdagavond opnieuw een man het slachtoffer geworden van racistische geweld. De 20-jarige man kreeg eerst xenofobe beledigingen te horen en werd daarna door drie mannen aangevallen. Het slachtoffer werd ook met een ijzeren ketting geslagen. Hij liep daarbij een neusbreuk en verschillende verwondingen aan het gezicht en het bovenlichaam op.