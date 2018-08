Nieuwe winger traint al mee bij Antwerp en tekent straks contract

Antwerp staat op het punt de transfer van Amara Baby af te ronden. De 29-jarige Senegalees van Charleroi traint namelijk al mee bij The Great Old op donderdag. Na de training worden de laatste details in orde gebracht, daarna zal Baby zijn contract op de Bosuil tekenen. De komst van Baby staat los van het dossier-Refaelov, daarmee wordt nog steeds gesproken.

Antwerp zocht al langer iemand voor de linkerflank en kreeg Baby aangeboden door Charleroi. Bij de Carolo’s was Baby basisspeler. Baby gaf al twee assists en was vorig seizoen goed voor vijf doelpunten en vijf assists.

Sander Coopman van Club Brugge was even in beeld, maar een echt voorstel voor de speler kwam er nooit. De kans bestaat dat Coopman nu naar Charleroi trekt, al is Oostende ook nog in de running.