Ook ex-vriendin van Waalse voetbalcommentator in verdenking gesteld voor homejacking

Het federaal parket heeft nu ook de ex-vriendin van de Waalse voetbalcommentator Stéphane Pauwels in verdenking gesteld als medeplichtige aan een gewelddadige homejacking, vorig jaar.

De Waalse tv-presentator en voetbalcommentator Stéphane Pauwels is door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Dat is bevestigd door het federaal parket.

Pauwels is wel in verdenking gesteld van betrokkenheid bij een gewelddadige en agressieve homejacking op 7 maart 2017 in de Waalse gemeente Lasne. Al zou de voetbalcommentator volgens onze bronnen niet zelf aan die homejacking hebben deelgenomen.

De advocaten van Pauwels willen voorlopig geen extra duiding geven bij de zaak. Al heeft de man, na een nacht in de cel, intussen zelf gereageerd via Twitter: “Alles gaat goed vrienden. Bedankt om zo bezorgd te zijn om mij.”

Het federaal parket wil niet verduidelijken welke voorwaarden hij is vrijgelaten. Zijn werkgever RTL heeft de man intussen geschorst.

Nu is dus ook zijn ex-vriendin N.C. in verdenking gesteld. Net als Pauwels is ze vrijgelaten onder voorwaarden.

Stéphane Pauwels (50) is een gekende voetbaljournalist in Wallonië. Hij werkt onder meer als analist voor de populaire tv-programma’s La Tribune (de Waalse tegenhanger van Extra Time) en Téléfoot, en duikt ook regelmatig op in de kranten. De flamboyante Pauwels neemt nooit een blad voor de