Russische politie sluit onderzoek naar dood van Belgische zakenman weer na één dag

De politie van Moskou heeft het onderzoek naar de dood van de Belgische zakenman Bruno Charles De Cooman na één dag alweer afgesloten. Volgens Russische media wordt het overlijden niet als een misdrijf beschouwd.

De 61-jarige De Cooman, vicepresident bij het Russische staalbedrijf NLMK, werd woensdagmiddag dood aangetroffen onder zijn flat op de negende verdieping van het ‘House on The Embankment’, een duur appartementsgebouw nabij het Kremlin en het Rode Plein.

Volgens Russische media was De Cooman woensdagmiddag met een vriend aangekomen aan het gebouw: naar verluidt ging de Belgische zakenman even naar zijn appartement terwijl zijn vriend beneden op hem wachtte, en viel De Cooman een paar minuten later uit het raam. De politie van Moskou beschouwde de omstandigheden waarin dat gebeurde in eerste instantie als “onduidelijk”, en startte een onderzoek.

Maar vandaag sloot de politie dat onderzoek alweer. Volgens het Russische persagentschap TASS vertoont het lichaam van De Cooman namelijk “de karakteristieken van een val op grote hoogte”, en werden in het appartement geen sporen van geweld aangetroffen. Volgens zijn familie gaat het om een wanhoopsdaad. “Hij had psychische problemen en verbleef eerder al in een instelling.”

De Cooman was een gereputeerd academicus met meer dan 500 publicaties op zijn naam. Hij startte zijn academische carrière aan de UGent, waarna hij doctoreerde aan de prestigieuze Ivy League-universiteit Cornell in de Verenigde Staten. Hij werkt nog maar iets meer dan een jaar voor NLMK, één van de grootste staalbedrijven in Rusland. De Cooman stond bekend om zijn technisch genie, zo werkte hij bij technologiereus Philips mee aan de laserstraal voor de cd. Hij heeft drie volwassen kinderen.