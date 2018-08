Vrouw al 54 keer veroordeeld voor oplichting: twee auto’s gekocht met centen van 87-jarige slachtoffer

Brecht - De correctionele rechtbank heeft de hardleerse oplichtster Carine G. (53) veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan 18 maanden met uitstel, omdat ze een 87-jarige man 50.150 euro afhandig had gemaakt. De 53-jarige beklaagde uit Brecht is niet aan haar proefstuk toe. Op haar strafblad prijken inmiddels 54 veroordelingen. Ze kocht onder meer twee auto’s op kosten van haar laatste slachtoffer.

Emiel V., een 87-jarige gewezen zelfstandige uit Wilrijk leerde Carine G. vijf jaar geleden kennen. Ze hield hem gezelschap, ging met hem winkelen en deed huishoudelijke taken voor hem. Af en toe maakten ze ook een uitstapte, wat de eenzame man wel wist te appreciëren.

Na verloop van tijd bleek dat ze zijn vertrouwen misbruikt had door met zijn bankkaart geld af te halen. In mei 2017 werd ze daarvoor veroordeeld tot twee jaar cel. Uit verder onderzoek was gebleken dat ze onder meer twee auto’s had gekocht op zijn kosten. Eerst een BMW 116 en niet zoveel later een Adui A3 cabrio.

Maar Carine G. liet de bejaarde man niet los. Na haar vrijlating uit de gevangenis probeerde ze opnieuw contact met hem op te nemen. Emiel heeft haar toen alles vergeven. Ze trokken een streep onder het verleden en herbegonnen met een schone lei. Carine G. liep zijn deur weer plat en hielp hem waar ze kon. Emiel genoot van haar gezelschap. Helaas, onverbeterlijk als ze is, ging ze tussen november 2017 en februari 2018 opnieuw met 50.150 euro aan de haal. Veertien keer schreef ze geld over van zijn naar haar rekening. Op 26 februari van dit jaar ontdekte hij dat ze weer geld van hem afhaalde en deed hij aangifte bij de politie, waar de vrouw goed gekend is.

Carine G. werd verhoord, maar beweerde dat alle geldafhalingen met zijn toestemming waren gebeurd. De bejaarde man was met haar meegegaan en zou haar zelfs de code van zijn kaart hebben gegeven, maar op de camerabeelden van de bank was enkel de beklaagde te zien.

Carine G. had een deel van het geld aan haar minnaar gegeven. Ook daarover beweerde ze met toestemming van het slachtoffer te hebben gehandeld, maar de bejaarde man bleek haar vriend niet eens te kennen. “De beklaagde heeft een gat in haar hand en gebruikte het geld van het slachtoffer voor luxueuze uitgaven voor zichzelf en haar minnaar”, aldus de procureur.

Volgens Jan Van Rompaey, advocaat van Emiel V., werd zij sinds 1999 in totaal al 53 keer veroordeeld. Donderdag was dus de 54ste keer. Ze kreeg drie jaar cel en moet Emiel V. ook de 50.150 euro die ze van hem pikte, teruggeven. Met interest.