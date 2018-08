Lior Refaelov op de Bosuil voor afrondende gesprekken

Antwerp staat dicht bij een transfer van Lior Refaelov. De 32-jarige aanvallende middenvelder zit op een zijspoor bij Club Brugge en heeft wel zin in een transfer naar Antwerp. Hij was vandaag al op de Bosuil voor afrondende gesprekken.

Antwerp had gisteren al een eerste gesprek met de spelmaker van Club Brugge en daar hielden beide partijen een goed gevoel aan over. Een akkoord op clubniveau is er nog niet, maar er worden vandaag dus nog steeds gesprekken gevoerd. Ook met Refaelov zelf is er vooralsnog geen deal, maar de speler vindt Antwerp een zeer interessante club en op dat niveau worden niet al te veel problemen verwacht. Refaelov heeft nog een contract tot het einde van het seizoen bij Club Brugge.

De aanvallende middenvelder was ook in beeld bij Standard, maar het financieel voorstel van de Rouches was niet voldoende. Daardoor wordt hij niet herenigd met zijn ex-coach Michel Preud’homme, maar de Israëliër wil graag in België blijven.

Refaelov zit al een tijdje op een zijspoor bij Club Brugge. In de eerste matchen onder Ivan Leko was hij vorig seizoen nog titularis, maar toen die na de Europese uitschakeling tegen AEK Athene van systeem veranderde, paste de ­Israëliër daar niet meer in.