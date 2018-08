Spilindex overschreden: pensioenen, uitkeringen en lonen stijgen met twee procent

De spilindex is vorige maand overschreden, dat meldt de federale overheidsdienst Economie. Sociale uitkeringen en pensioenen zullen daarom in september met 2 procent stijgen, de lonen in de openbare sector doen in oktober hetzelfde.

De inflatie in België ligt nu al drie maanden op rij hoger dan 2 procent, en staat nu op het hoogste niveau sinds april 2017. In augustus steeg ze voor de vijfde maand op rij, waardoor de consumentenprijzen nu gemiddeld 2,24 procent hoger liggen dan een jaar geleden. In juli was dat nog 2,17 procent, maar sindsdien stegen de prijzen voor elektriciteit, wagens, motorbrandstoffen en telecommunicatie. De prijs van groenten, vis en zeevruchten daalde daarentegen.

Door die stijging werd de spilindex bereikt, wat betekent dat de sociale uitkeringen en de pensioenen in september met 2 procent verhoogd worden. De lonen in de openbare sector volgen in oktober. De vorige spilindex-overschrijding dateert van mei 2017.

Wat is de spilindex?

De federale overheidsdienst Economie berekent maandelijks de zogenaamde gezondheidsindex, een cijfer dat de prijsevolutie van een bepaald aantal producenten en diensten weergeeft. Als die een bepaald niveau overschrijdt, dan heet het dat “de spilindex overschreden is”, en stijgen automatisch de lonen en uitkeringen.

Die automatische stijging geldt weliswaar enkel voor de openbare sector, zeg maar wie afhankelijk is van de overheid: de lonen van ambtenaren dus, maar ook werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, kinderbijslagen en dergelijke.

Wie in de privésector werkt, is afhankelijk van de afspraken in de cao voor zijn of haar sector. Soms wordt daar overeengekomen om de lonen enkel op afgesproken momenten te indexeren, in andere sectoren wordt gebruikgemaakt van een coëfficiënt om de lonen conform de gezondheidsindex te brengen.

Het is ook niet zeker dat een indexering automatisch voelbaar is in je portefeuille: vaak is die aanpassing enkel van toepassing op de minimumlonen.