300 dode schildpadden drijven rond in Mexico

In Mexico zijn maar liefst 300 dode schildpadden gevonden die aan het drijven waren in de Stille Oceaan. De dieren zaten gevangen in een illegaal vissersnet dat uiteindelijk geleid heeft tot hun dood.

“Alle vissers uit de omgeving zeggen dat het vissersnet niet van hier is”, aldus Jose Garcia van de burgerlijke bescherming. “We denken dat een tonijnvissersboot het net is vergeten of verloren. In elk geval: ze hebben het niet gemeld waardoor ze nu 300 schildpadden, die een bedreigde diersoort zijn, in de dood hebben gejaagd.”