Dan toch oplossing voor Nacer Chadli? “Rode Duivel legt medische testen af bij Franse topclub”

Nacer Chadli zal donderdagnamiddag zijn medische testen afleggen bij AS Monaco. Dat bericht het Franse persagentschap RMC Sport. Chadli komt over van het naar de Engelse tweede klasse gedegradeerde West Bromwich Albion en zou de Monegasken zo’n twaalf miljoen euro kosten.

De 29-jarige Chadli, 49-voudig Rode Duivel, leek na een sterk WK de teams voor het uitkiezen te hebben op de transfermarkt. De voorbije weken bleef het echter akelig stil rond de flankspeler en leek een verlengd verblijf in de onaantrekkelijke Championship een feit.

In laatste instantie zou de Franse topclub AS Monaco, waar ook Youri Tielemans al speelt, op de proppen zijn gekomen. De Franse vicekampioen zit donderdagavond in pot 3 tijdens de loting voor de groepsfase van de Champions League.