Politie pakt gewelddadige homejackers op, slachtoffers gewond

Temse / Poperinge - Bij een gewelddadige homejacking, woensdagavond in Temse, zijn twee gewonden gevallen. De daders werden kort na de feiten opgepakt. Los van die feiten werd ook in Roesbrugge-Haringe, een deelgemeente van Poperinge, een homejacking gepleegd op een 63-jarige cafébazin. Ook zij kreeg rake klappen.

Omstreeks 20.45 u. woensdagavond drongen twee gemaskerde mannen via de achterdeur een woning binnen in de Nijverheidsstraat in Temse. De bewoner en een vriend die ook aanwezig was, dienden onder bedreiging van een handvuurwapen en een mes die de daders bij zich hadden op de grond te gaan liggen. Ze werden geslagen en hun handen en voeten werden met tape vastgebonden.

De verdachten doorzochten de woning en vertrokken met een aanzienlijke buit. Een getuige kon de Nederlandse nummerplaat noteren van de vluchtwagen, een grijze Golf Polo.

Het voertuig werd opgemerkt op de E17 richting Antwerpen en gevolgd door een anonieme wagen van de politie. Op de E19/A1 richting Nederland kon het voertuig worden geïntercepteerd.

De twee verdachten, een 30-jarige man uit Temse en een 31-jarige man uit Nederland, werden gearresteerd.

Zij worden morgen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde.

Beide slachtoffers liepen verwondingen op en zijn arbeidsongeschikt.

De buit werd in het vluchtvoertuig teruggevonden, zegt Katrien Borms van het parket van Oost-Vlaanderen.

Cafébazin brutaal overvallen

In Roesbrugge-Haringe, een deelgemeente van Poperinge, is een 63-jarige vrouw woensdaghet slachtoffer geworden van een brutale home invasion. De daders zetten een zakmes op haar keel en de vrouw kreeg enkele rake klappen, zegt het parket van West-Vlaanderen afdeling Kortrijk.

Het slachtoffer, de bazin van het bekende café D’Heybeke in Roesbrugge-Haringe, wou net gaan wandelen met haar hond toen ze door twee onbekenden terug naar binnen werd gesleurd. De jonge mannen zetten een zakmes op de keel van de vrouw en ze kreeg enkele klappen in het gezicht. Daarna bonden ze haar vast met de riem van haar kamerjas en doorzochten de woning achter het café.

De overvallers gingen er uiteindelijk vandoor met enkele gsm’s, een laptop en cash geld en lieten de vrouw vastgebonden achter. De cafébazin liep enkele lichte verwondingen op. Voorlopig is van de daders geen spoor.