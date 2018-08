Ouders staan organen af van verongelukte zoon Bram (15) en redden daarmee vier levens. “De gedachte dat zijn hart blijft verder kloppen, is een troost”

Merelbeke / Wetteren - De wereld van Didier en Annick Bogaert uit Merelbeke stortte zondag in. Hun 15-jarige zoon Bram overleefde een zwaar ongeval met een quad niet. Ondanks hun verdriet namen ze een moedige beslissing toen de artsen kwamen vragen om de organen van hun zoon af te staan. Zo konden zij vier mensenlevens redden. “Omdat we wisten dat Bram ook zo zou gereageerd hebben. Als hij iemand kon helpen, aarzelde hij nooit.”

“Bram was altijd bezig”, zegt zijn vader Didier. “Met de kippen die hij hield in de tuin of het ezeltje verzorgen dat hij met vrienden had. Met asielhonden gaan wandelen, natuurfoto’s maken of oude fietsen ...