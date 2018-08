Worden managers alsmaar jonger?

Het lijkt alvast een trend: vroeger was een manager vaker een veertig- of vijftigplusser dan vandaag. Zijn managers tegenwoordig alsmaar jonger?

Toch niet, zo weerlegt Frederik Anseel, professor bedrijfspsychologie aan King’s College London, ons initieel vermoeden. “Bij mijn weten is er geen trend”, stelt hij. “Misschien wordt de term ‘manager’ vandaag iets uitbundiger gebruikt, maar de leeftijd van de leidinggevende lijkt me in de afgelopen jaren niet echt veranderd”, klinkt het. “Al heb ik ook geen data om dat uit te sluiten”, zo voegt hij er aan toe.

Volgens Anseel is het eerder een individuele vaststelling via voorbeelden van enkele jonge managers op de werkvloer, dan dat er ook echt een duidelijke toename is. Al ontbreekt dus nog doorgedreven en langdurig onderzoek om dit ook effectief na te gaan.

