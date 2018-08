Computers gaan voorspellen waar inbrekers of overvallers zullen toeslaan, zodat politie gerichter kan patrouilleren

De Belgische politie wil databanken en algoritmes gebruiken om criminaliteit in de toekomst te kunnen voorspellen nog voor ze gebeurt. Op die manier kan men pro-actiever te werk gaan. In Nederland en de VS wordt het systeem nu al gebruikt en is men tevreden over de resultaten.

“Veel politiediensten hebben ons laten weten dat ze behoefte hebben aan zulke tools voor ‘predictive policing’, zoals dat heet’”, zegt Guy Theyskens, de woordvoerder van de federale politie, donderdag in De Tijd. “Bijvoorbeeld om beter te kunnen inschatten in welke gebieden er op welk moment meer risico is op woninginbraken.”

De lokale politie van Antwerpen zou er al onder het volgende stadsbestuur kunnen mee beginnen. “We hebben sinds 2015 onderzoek laten uitvoeren door de faculteit veiligheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen en het departement Criminologie van de UGent”, zegt Willem Migom, de woordvoerder van de lokale politie van Antwerpen.

Voor de hele politie zullen systemen voor ‘predictive policing’ worden ingebouwd in het nieuwe computersysteem iPolice, dat voor 2020 gepland is. Dat zal de data van alle politiediensten samenbrengen in een cloud. Op basis van die data kunnen algoritmes worden ontwikkeld om aan predictive policing te doen.

Datawetenschapper Dick Willems ontwikkelde mee het systeem dat in Nederland al wordt gebruikt.

“Het komt erop neer dat voor een bepaald gebied data wordt verzameld. Hoeveel criminaliteit gebeurt er, welke zaken specifiek, wanneer werden bepaalde feiten gepleegd, welke verdachten wonen er, enzovoort.” De computer berekent dan wanneer er wat zou kunnen gebeuren op basis van al die gegevens. Maar ook bijvoorbeeld wie er in de wijk woont. Als er op een bepaald moment op korte tijd verschillende handtasdiefstallen gebeuren gaat het systeem zeggen dat persoon X in de buurt woont en dat hij in het verleden al gelijkaardige feiten pleegde. De politie weet dan dat ze daar best even langsgaan of X extra in het oog houden.

In Nederland staat men dus al een flinke stap verder dan bij ons. De politie wil daar vanaf volgend jaar in heel Nederland criminaliteit voorspellen met een computersysteem dat inschat waar woninginbraken en straatroven gaan plaatsvinden. Toch moet men toegeven dat de criminaliteit er nog niet door gedaald is.