Exact drie jaar geleden tekende Kevin De Bruyne bij Manchester City: club eert statistisch monster met video

We zijn 30 augustus 2015. Manchester City stuurt een tweet de wereld in om officieel aan te kondigen dat ze een nieuwe spelmaker hebben gekocht: Kevin De Bruyne. De Citizens leggen 76 miljoen euro op tafel voor ‘King Kev’. Drie jaar later heeft de Engelse topclub nog altijd geen spijt van hun topaankoop.

De toen 25-jarige De Bruyne had net achttien maanden lang de Bundesliga onveilig gemaakt bij Wolfsburg. Het had met de Volkswagenclub de Duitse beker gewonnen en de supercup. In 2015 werd hij ook verkozen tot voetballer van het jaar. Niet slecht voor een speler die bij Chelsea geen kans kreeg en voor slechts 22 miljoen euro verkocht werd.

Manchester City greep in de zomer van 2015 zijn kans en maakte van De Bruyne de duurste Belg ooit, een record dat sindsdien verbroken werd door Romelu Lukaku. De rest is eigenlijk geschiedenis. De Bruyne wordt drie jaar later beschouwd als een van de beste spelmakers op de planeet. Pep Guardiola is vaak lyrisch over zijn visie, zijn passing, zijn loopvermogen én karakter.

“Kevin is an outstanding player. Without the ball he is the first fighter. With the ball he is clear. He sees absolutely everything. He makes the right decision in the right moment every single time." - Guardiola on De Bruyne#MCFC #CTID #City pic.twitter.com/6QKTBYCYX3 — ManCityzens.com (@ManCityzens_com) 30 augustus 2018

De Bruyne won met Man City de Premier League in 2018 en twee keer de League Cup (2016, 2018). In drie seizoenen bij de Citizens zit hij aan 143 wedstrijden, 57 assists en 35 doelpunten. Onder andere zijn bloedmooie assist tegen Stoke, zijn goal tegen Chelsea en zijn knal tegen Shakhtar Donetsk zullen niet snel vergeten worden. Dat toonden ze ook bij Man City in een video.