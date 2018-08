Feministen beschadigen ‘seksistische’ urinoirs in Parijs: “Provocatie tegenover vrouwen”

Feministische activisten vandaliseren de nieuwe publieke urinoirs in Parijs. Volgens hen zijn ze seksistische en discriminerend.

De voorbije maanden test Parijs ecologische urinoirs, zogenaamde ‘uritrottoirs’, uit om de plaag van wildplassers tegen te gaan. Maar ze stuiten op protest, nu ook van feministen.

De voorbije dagen zijn twee urinoirs beschadigd. Er zijn tampons en maandverbanden op geplakt en ze zijn met beton onbruikbaar gemaakt. Boodschappen die zijn achtergelaten klagen aan dat mannen zich in het openbaar mogen ontlasten terwijl in het openbaar borstvoeding geven nog altijd een probleem is.

“Vrouwen die hun borsten ontbloten om borstvoeding te geven wordt gevraagd om zich te verstoppen”, klinkt het. “Mannen die hun geslachtsdeel bovenhalen om te plassen worden gesubsidieerd door het stadhuis. Geen lullen in het openbaar!”

Het is niet duidelijk wie achter de protestactie zit. De feministische groep Femen ontkent alvast dat het er iets mee te maken heeft. De burgemeester van Parijs heeft een klacht ingediend.

Discriminatie

De ‘uritrottoirs’ worden aangegeven met een tekening van een man die trots aan het plassen is. Voor vrouwen zijn echter geen faciliteiten voorzien.

Feministen vinden dat de autoriteiten zo een signaal geven dat de straat toebehoort aan mannen en dat die zichzelf zomaar mogen blootgeven in het openbaar. “De publieke ruimte wordt ook ingenomen door vrouwen en kinderen, die misschien geen mannen willen zien urineren in het openbaar”, zegt Gwendoline Coipeault van de feministische organisatie Femmes Solidaires. “Deze urinoirs versterken het idee dat vrouwen niet welkom zijn in de publieke ruimte.”

Ze vindt dat mannen aangemoedigd moeten worden om de afgesloten publieke toiletten te gebruiken in de stad. “Ik ken geen enkele vrouw in Parijs die nog geen man in het openbaar heeft zien urineren - openlijk op straat, in de metro - dat versterkt een onveiligheidsgevoel.”

“Deze urinoirs zijn eerlijk gezegd een provocatie tegenover vrouwen”, zegt ook Chris Blanche, die de stad over gendergelijkheid in ruimtelijke planning adviseert. “Het gaat niet om preutsheid, het gaat om gendergelijkheid in de publieke ruimte.”

Het aantal publieke toiletten is de voorbije jaren afgebouwd in Parijs, omdat ze onder meer drugshandel en prostitutie zouden aantrekken.