Man klimt op locomotief: “Levensgevaarlijk, er zat 3.000 volt spanning op de bovenleiding”

Brussel - “Levensgevaarlijk.” Zo noemen de NMBS en Infrabel het incident waarbij een man donderdagochtend in Brussel-Zuid op een locomotief geklommen is en vervolgens op de luifel van het perron is gesprongen. “Op dat moment stond er zo’n 3.000 volt spanning op de bovenleiding.”

Het incident werd vastgelegd door een Thalys-medewerker, die de beelden op Instagram plaatste. “We kregen donderdagochtend iets voor tien uur een melding binnen”, zegt Infrabel-woordvoerster Leslie Buyle. “Er was een man op een locomotief geklommen en vervolgens naar de luifel van het perron gesprongen. Het ging om een trein die van Eupen naar Oostende onderweg was. Na een interventie van Securail (het beveiligingspersoneel van de NMBS, nvdr.) werd de man onderschept en weggebracht.”

Zowel de NMBS als Infrabel veroordelen het incident. “Dit is compleet onverantwoord”, zegt Buyle. “De man is heel dicht bij de bovenleiding gekomen. Er stond een trein op de sporen, dus die leiding stond ook onder spanning. Zo’n 3.000 volt. Levensgevaarlijk.”

Het hele incident veroorzaakte in totaal maar een kwartiertje vertraging. “Gelukkig was het net na de ochtendspits.” De trein is wel gestopt in Brugge, daar moesten de passagiers voor Oostende overstappen op een andere trein.

Gevolgen

Het is voorlopig niet duidelijk wat de man als straf riskeert, maar dat er gevolgen zullen zijn, staat vast. “Het is sowieso strafbaar, een inbreuk op de spoorwegveiligheid”, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. Ook hij is erg streng voor de man. “Dit is extreem gevaarlijk, je kan niet alleen van de trein vallen, maar ook de bovenleiding raken. Er was ook vertraging, dus ook wij hebben schade opgelopen.”

De man moet nog worden verhoord, het is nog niet duidelijk wat hem bezielde.