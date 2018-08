Officieel: Kara verlaat Anderlecht voor Franse eersteklasser, die hem voorstelt met opmerkelijke video

FC Nantes heeft donderdag de transfer van Anderlechtverdediger Kara Mbodji bevestigd. De Senegalees wordt voor één seizoen gehuurd, met een aankoopoptie. Nantes plukte deze zomer ook al Anthony Limbombe weg bij Club Brugge.

De 28-jarige Kara, die in de zomer van 2015 voor zo'n vijf miljoen euro de overstap van Racing Genk (2013-2015) naar Anderlecht maakte, kwam in drie seizoenen bij paars-wit tot 97 officiële duels (en 7 goals). Zijn laatste wedstrijd dateerde door een aanslepende knieblessure wel al van 17 december 2017. Voordien verdedigde hij in eigen land de kleuren van Diambars (2008-2010) en in Noorwegen van Tromsö (2010-2012).

Kara was, ondanks zijn tegenpruttelende knie, afgelopen zomer met Senegal aanwezig op de Wereldbeker in Rusland. De 47-voudig international speelde echter geen minuut.

FC Nantes begon het seizoen in de Ligue 1 slecht met 1/9. Komend weekend wacht voor de Kanaries de verplaatsing naar het Straatsburg van Matz Sels.