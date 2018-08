Politie haalt elfjarige jongen ’s nachts vanachter stuur sportwagen

Met horten en stoten. Zo reed een bestuurder van een sportwagen afgelopen nacht over de weg in het Nederlandse Krimpen aan den IJssel (Zuid-Holland). Toen de politie hem deed stoppen, bleek de “man” achter het stuur een elfjarige jongen.

Het voorval gebeurde iets na middernacht, op de Middenwetering in Krimpen aan den IJssel. Toen de politie de wagen deed stoppen, probeerden de jongen en zijn passagier nog snel van plaats te wisselen. De agenten hadden het echter in de gaten en gaven de passagier, die eigenaar was van de sportwagen, een proces-verbaal. Gezien zijn jonge leeftijd kwam de bestuurder - die eerst nog loog over zijn leeftijd en zei dat hij vijftien was, er zonder pv van af.

Het is niet duidelijk wat de precieze relatie tussen de bestuurder en de passagier is. Na onderzoek bleek wel dat de auto niet verzekerd was en dat zijn keuringsbewijs al vervallen was.

“Als agent maak je van alles mee”, zo schrijft de lokale politie op Facebook. “Maar een elfjarige bestuurder van een sportauto, dat deed zelfs de wenkbrauwen van twee agenten fronsen.”