Drukke vakantie voor reisbijstandsorganisaties door warmte en problemen met bagage

Reisbijstandsorganisaties Europ Assistance en VAB kregen de voorbije zomervakantie elk 8 procent meer bijstandsaanvragen. Zowel het aantal medische dossiers als de technische bijstand in België en het buitenland stegen in vergelijking met de zomervakantie 2017. De lange warmte en beduidend meer ernstige technische problemen leiden bij VAB tot 13 procent meer oproepen voor autopech.

Europ Assistance ontving tussen 29 juni en 29 augustus 97.500 bijstandsaanvragen, een stijging met 8 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2017. Gemiddeld betekent dat 1.572 aanvragen per dag. De piek lag op maandag 16 juli met 2.437 aanvragen.

Europ Assistance opende 2.164 medische dossiers in het buitenland (+3%). In Frankrijk werd het grootste aantal medische dossiers geopend (17%), gevolgd door Spanje (11%), de Verenigde Staten (7%) en Italië (6%). In de Europese landen is dat een lichte daling omdat de extreme temperaturen er pas eind juli opdoken terwijl Zuid-Europa vorig jaar vanaf het begin van de zomervakantie getroffen werd door zeer warm weer, luidt het.

Letsels, breuken en verwondingen bleven met 39 procent de meest voorkomende medische problemen. Infecties (10%) en spijsverteringsproblemen (9%) kenden een lichte terugloop. Het aantal hart- en vaatziekten (4%) bleef constant. Een derde van de medische gevallen resulteerde in een ziekenhuisopname van minstens één nacht.

In België werden 15.766 dossiers (+7%) voor technische bijstand aan voertuigen geopend. Veel Belgen bleven in eigen land en het warme weer belastte de batterij en motor extra. In het buitenland werden 4.166 technische dossiers (+2,5%) geopend.

Problemen met bagage

VAB-Reisbijstand moest 13 procent meer zieke Belgen repatriëren richting België. Dat komt omdat Belgen steeds avontuurlijker reizen. In die avontuurlijke gebieden is echter vaak de nodige medische zorg niet aanwezig zodat die mensen sneller naar België teruggebracht moeten worden voor verzorging. Opvallend: er waren minder oproepen voor medische bijstand uit Frankrijk (-19%) en Spanje (-18%), maar meer zieken in Griekenland (+29%).

Belgen hadden dit jaar op vakantie opvallend veel te maken met bagageproblemen (+42%). Vooral vertraagde bagage (+62%) en verloren bagage (+25%) waren een probleem.

Het aantal oproepen voor autopech bij VAB steeg met 13 procent. Die pechgevallen zijn ook steeds ernstiger, wat resulteerde in 19 procent meer naar België gerepatrieerde auto’s. VAB-Reisbijstand kreeg deze zomer 85 procent meer oproepen voor problemen met AdBlue, een additief om de NOx-uitstoot van moderne Euro-6 dieselwagens te beperken. Veel vakantiegangers wachten te lang om AdBlue bij te vullen en wanneer het reservoir leeg geraakt, kan de auto niet meer starten.

Er waren ook veel inbraken in auto’s. VAB-Reisbijstand ontving 53 procent meer oproepen voor gebroken ruiten door inbraak. Het ontbreken van een volwaardig reservewiel leidde tot 14 procent meer oproepen voor bandenpech.

Touring Reisbijstand komt volgende week met globale cijfers, na het aanstaande laatste vakantieweekend.