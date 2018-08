Wie is “Het Beest”? Nieuwe Real-spits heeft speciale transfersom, bodybuilder als vader en houdt “Plan Neymar” intact

Real Madrid heeft een nieuwe spits. Het is niet Harry Kane of Robert Lewandowski, wel Mariano Diaz. De Dominicaan met Spaanse roots die hoge toppen scheerde in zijn ene seizoen bij Lyon, dat hem had gekocht van De Koninklijke. Maar wie is Mariano Diaz?

Het is niet echt de grote naam waarop veel Real-supporters hadden gehoopt deze zomer. Velen droomden van Eden Hazard, Kylian Mbappé en/of Neymar als nieuwe ‘Galactico’ naast Thibaut Courtois. Ze moeten het dus stellen met Mariano Diaz, die vorige zomer na acht optredens in La Liga voor amper 8 miljoen euro verkocht werd aan Olympique Lyon.

Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas beweerde deze week zelfs dat zijn Real-collega Florentino Perez Diaz initieel niet wilde. “Mariano had me gezegd dat hij wilde terugkeren naar Madrid, aldus de Fransman. “Maar toen ik Perez belde, zei die dat de spits niet de speler was die ze zochten. Mariano drong echter aan en toen kwam er wel een bod.”

In Frankrijk ontpopte de 25-jarige spits zich wel tot een echte goalgetter. Hij scoorde achttien doelpunten in 34 Ligue 1-optredens en deed er nog eens drie bij in de Europa League en Franse beker. Daarnaast tekende hij ook voor zeven assists én zeven gele kaarten. Zijn bijnaam is dan ook niet voor niets “La Bête” (Het Beest) vanwege zijn fysieke en agressieve manier van voetballen.

| OFFICIEL: Mariano Diaz est de retour au Real Madrid.



Welcome Back @marianodiaz9 pic.twitter.com/pq17xovQ2D — Team Real Madrid (@MadridTeam_) 29 augustus 2018

Transfersom

Real Madrid leek niet meteen een toekomst voor Diaz op het oog te hebben, maar was wel zo slim om een terugkoopclausule op te nemen in zijn contract bij Lyon. Die bepaalde dat de Spaanse topclub het recht had om Diaz terug te halen binnen 48 uur na een akkoord van de speler met een nieuwe club. Dat was er met Sevilla, dat 40 miljoen wilde betalen aan Lyon.

Goed voor een winst van 32 miljoen voor de Fransen en bijna 12 miljoen voor Real, dat ook een doorkoopclausule van 35 procent (op de winst van Lyon) had bedwongen. Zover kwam het dus niet en Real betaalt zelf 33 miljoen voor zijn jeugdproduct. In theorie, want in de praktijk kost Diaz De Koninklijke slechts iets meer dan 21 miljoen. Real profiteert namelijk zelf van de doorkoopclausule in het contract van de speler. Bovendien verdiende het al 8 miljoen aan Diaz, waardoor Real in essentie zo’n 13 miljoen betaalde aan Lyon om de spits een jaar in huis te halen.

Plan Neymar

Real-coach Lopetegui wilde graag een concurrent op de negen voor Karim Benzema, maar wel eentje die geen gigantische som geld moest kosten. In die zin is Mariano een perfecte oplossing. De Madrileense krant Marca stelt bovendien dat door deze transfer het plan om Neymar naar Madrid te halen “intact” is gebleven.

“Real heeft zich niet laten gaan in een gekke zomer en die transfer werd dan ook als onmogelijk aanzien”, klinkt het. “Maar Real gaat in 2019 vol voor de Braziliaan. Een spits als Rodrigo (Valencia) of Mauro Icardi (Inter) halen betekende een kostprijs van meer dan 100 miljoen. Mariano zal bovendien geen problemen hebben om zich aan te passen aan Madrid of La Liga. De kleedkamer zal hem met open armen ontvangen want ze kennen zijn talent als spits en hij is een leuke kerel. Real weet ook wat ze van hem kunnen verwachten, een beetje zoals Alvaro Morata twee jaar geleden toen die 43 keer speelde.”

Bodybuilder

Of Mariano Diaz zal slagen bij Real, moet nog blijken. Hij speelde ooit één keer voor de Dominicaanse Republiek, maar wil graag voor Spanje spelen. Dat kan, stelde toenmalig bondscoach Lopetegui enkele maanden geleden. Opmerkelijk is ook dat Espanyol hem ooit doorstuurde omdat ze hem te klein vonden om het te maken als profvoetballer. Hallo Dries Mertens?

Mariano Diaz is verder de derde Mariano Diaz in zijn familie. Zijn grootvader was een voetballer die bij een amateurclub in Catalonië speelden. Zijn vader is een bodybuilder die een gym had in het Catalaanse dropje Premià del Mar. Daarnaast is hij fan van gevechtsporten zoals de UFC van Conor McGregor en kan hij een aardig stukje racen.