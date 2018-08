Stoke City verhuurt Imbula aan Rayo Vallecano

De Primera Division krijgt er een Belgisch vleugje bij. Giannelli Imbula, een Congolese Fransman die in Vilvoorde geboren is, wordt door Stoke City voor één seizoen verhuurd aan de Spaanse eersteklasser Rayo Vallecano.

Stoke City nam de 25-jarige middenvelder in januari 2016 voor 25 miljoen euro over van FC Porto. In anderhalf jaar speelde hij 26 keer in de Premier League. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan de Franse eersteklasser Toulouse FC, waarmee hij via barrages maar nipt de degradatie kon ontlopen. Dit seizoen mag hij speelminuten gaan verzamelen bij Rayo Vallecano, dat na een afwezigheid van twee seizoenen weer actief is in de Primera Division.

In 2014 werd Imbula gelinkt aan de Rode Duivels, maar de voormalige Franse jeugdinternational had geen Belgisch paspoort. Dat kon hij echter wel aanvragen door het feit dat hij in Vilvoorde geboren is. Imbula speelde nog geen officiële interlands voor Congo of Frankrijk en zou in principe dus nog kunnen worden ingezet voor de Rode Duivels.