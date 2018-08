Herkent u deze moordenaar? Maar dan zonder litteken!

Een fors postuur, donkere ogen, dikke wenkbrauwen en een indrukwekkend litteken op de wang. Dat is de man waar politie en gerecht nu al meer dan een jaar naar zoeken omdat hij een van de daders was van de moord op de Luikse pizzeria-uitbater Rino Sorce. Maar nu blijkt dat litteken een afleidingsmanoeuvre te zijn.

Rino Sorce werd op 3 mei 2017 koelbloedig afgemaakt toen hij zijn pizzeria “Grande Fratello”, gelegen Ernest Solvaystraat in Luik verliet. Vanuit een voertuig werd hij afgemaakt met verschillende schoten. Een vriend die hij hem was, ontsnapte aan de kogelregen en raakte slechts lichtgewond.

Een maand na de moord lanceerde de politie een opsporingsbericht waarin getuigen werden gezocht van de feiten. En waarin gevraagd werd om uit te kijken naar een van de daders waarvan een robotfoto werd gemaakt.

Meest opvallend aan de man was zijn lelijk litteken op de wang.

Een tipgever van de politie in Sicilië heeft daar nu verteld dat de dader lid is van de maffia en dat hij helemaal geen litteken draagt. De dader heeft zich wellicht opzettelijk laten filmen door veiligheidscamera’s en deed er daarbij alles aan om zijn litteken goed in beeld te laten komen.

In het opsporingsbericht was er sprake van een man tussen de 45 en 50 jaar oud en een sterk lichaam. Hij heeft donkere ogen, geschoren zwart haar en dikke donkere wenkbrauwen. Hij draagt ​​een baard en heeft een litteken op zijn linkerwang. Maar dat zou dus vals zijn, zo blijkt nu. De onderzoeksrechter beslist eerstdaags of er een nieuw, aangepast, signalement wordt verspreid.