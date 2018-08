Mysterieuze vrouw die met handboeien ’s nachts aanbelde is terecht: partner dood teruggevonden

De mysterieuze vrouw die in de Amerikaanse stad Montgomery midden in de nacht ronddwaalde met handboeien rond haar polsen, is gevonden. Nu zij terecht is, komt stilaan de gruwelijke realiteit van haar situatie naar boven. Ondertussen is ook het levenloze lichaam van haar partner ontdekt in hun huis.

Het waren griezelige beelden, die op enkele beveiligingscamera’s in de Amerikaanse staat Texas te zien waren. Een jonge vrouw - zonder schoenen, met enkel een T-shirt aan - belde aan bij verschillende huizen in het midden van de nacht, om nadien bang weg te lopen. Rond haar polsen had ze kapotte handboeien, iets wat het ergste deed vermoeden.

De politie van de Texaanse stad Montgomery ging dan ook meteen op zoek naar de duidelijk verwarde vrouw. In een gehaaste poging om haar zo snel mogelijk terug te vinden deden ze een oproep via sociale media, om het mysterie sneller te kunnen oplossen. Verschillende bewoners toonden hun bewakingsbeelden, maar niemand uit de vijf huizen had de vrouw kunnen spreken of tegenhouden, omdat ze al weg was voor ze de deur konden openen.

Terecht

De politie heeft nu laten weten dat de vrouw terecht is en het relatief goed stelt. Het zou gaan om een 32-jarige vrouw uit Dallas, maar verder wil de politie geen informatie over haar identiteit vrijgeven. Zij vermoeden immers dat de vrouw het slachtoffer was van huiselijk geweld. “Ze is veilig bij haar familie”, reageert een woordvoerder van de Montgomery County Sheriff’s Office.

Een vriend van de partner van de vrouw had ondertussen de politie ook al gealarmeerd. Hij had immers een bericht gekregen van de 48-jarige man, waarna hij zo ongerust was dat hij de agenten naar het huis stuurden. “Daar hebben wij het levenloze lichaam van de partner van de vrouw aangetroffen. Bij hem lag een afscheidsbrief en we onderzoeken zijn mogelijke zelfmoord”, aldus de politie van Montgomery. De man zou de wanhoopspoging hebben ondernomen op de dag dat zijn vriendin door de wijk doolde en overal aanbelde.

Handboeien?

De speurders zoeken nu uit wat de rol van de vrouw is en waarom ze halfnaakt met handboeien aan in het midden van de nacht door de straten liep. “De vriendin van de man was niet ter plaatse toen zijn lichaam werd ontdekt, maar ze werd geïdentificeerd als de gefilmde vrouw”, aldus het persbericht van het Montgomery County Sheriff’s Office. “Onze rechercheurs zullen met haar praten en de zaak verder onderzoeken.”

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.