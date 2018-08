Snelwegparking in Jabbeke ’s nachts dicht na schietpartij tussen transmigranten

Jabbeke - De schietpartij waarbij gisteren twee transmigranten gewond raakten, was de spreekwoordelijke druppel. Maar door een reeks incidenten in het verleden is beslist dat de snelwegparking langs de E40 in Jabbeke voorlopig ’s nachts gesloten wordt.

Het parkeerterrein aan het tankstation langs de E40 richting Frankrijk, is al langer een groot probleem. Migranten troepen er niet alleen samen om er in vrachtwagens proberen te klimmen om zo in Groot-Brittannië te geraken. De jongste tijd was het ook al enkele keren het strijdtoneel voor massale vechtpartijen tussen groepen transmigranten.

In de nacht van dinsdag op woensdag raakten twee Soedanese vluchtelingen gewond door kogels. In een veld achter het parkeerterrein gingen toen twee groepen met elkaar op de vuist. Daarbij werden dus ook schoten gelost.

Woensdag is de politie nog lang op zoek geweest naar daders, het wapen en naar eventueel nog andere gewonden. Maar er werd niets meer gevonden.

Voor burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V) was de maat wel vol. Hij klaagt de toestand in zijn gemeente al langer aan en is het getalm rond de transmigrantenproblematiek van de hogere overheden meer dan beu.

“De situatie raakte genormaliseerd toen de parking bewaakt werd door privébewakers, maar toen dat stopte, door een gebrek aan financiële middelen, begon alles opnieuw”, zegt de burgemeester.

Daarom zijn nu drastische maatregelen genomen. De komende drie maanden blijft het parkeerterrein van 20 uur ‘s avonds tot 6 uur de volgende ochtend dicht. De maatregel gaat wel pas zaterdag in, omdat de transportsector nog de tijd moet krijgen om een oplossing te vinden.