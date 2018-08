Club-coach Ivan Leko over Champions League-loting: “We gaan Europa niet in om een sympathieke ploeg te zijn”

Club Brugge gaat donderdag omstreeks 18u00 de bokaal in voor de loting van de groepsfase van de Champions League. Blauw-zwart zit in pot vier en komt hoogstwaarschijnlijk uit tegen één of meerdere kleppers. Coach Ivan Leko vindt dat absoluut geen probleem.

“Er zijn geen haalbare kaarten in de Champions League”, zei de Kroaat op de persconferentie naar aanleiding van de competitiematch tegen Zulte Waregem. “Alles wat komt, is goed. Na de loting vanavond volgt eerst de belangrijke match tegen Zulte Waregem, daarna beginnen we ons voor te bereiden op de drie tegenstanders. We gaan Europa niet in om een sympathieke ploeg te zijn. We hebben ambitie en willen resultaten halen. Als Getafe, Watford of Chievo kan winnen van Real, Man City of Juve, dan moeten wij ook ambitie hebben.”

Club Brugge haalde met Kaveh Rezaei en Sofyan Amrabat nog twee versterkingen binnen. “Qua samenstelling van de kern ben ik echt tevreden”, reageert Leko. “We zullen de komende weken en maanden hard werken om met deze groep progressie te maken, want we hebben ambities in de drie competities. Ik geloof echter wel dat we op dit moment zowel kwantitatief als kwalitatief gewapend zijn om elke strijd aan te gaan.”

Maar eerst Zulte Waregem. “We hopen dat Jelle Vossen en Krépin Diatta beschikbaar zijn en zouden ze graag meenemen. Zulte Waregem zal geen makkelijke verplaatsing zijn. Ja, vorig jaar speelden we daar twee goeie matchen in de competitie en de beker, maar het was er altijd lastig. Het Essevee van Francky Dury is vooral thuis een heel gevaarlijke ploeg. Ze blijven eigen aan hun filosofie en spelen aanvallend, zonder rekening te houden met de tegenstander. We zullen 90 minuten lang top moeten zijn om ginds te kunnen winnen.”