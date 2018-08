Eerste driepunter voor Beerschot Wilrijk kost bloed, zweet en tranen

Beerschot Wilrijk heeft vrijdagavond de eerste zege geboekt in de Proximus League dit seizoen. Na gelijkspelen tegen Tubeke, Westerlo en OHL wonnen de Mannekes in eigen huis met 1-0 van Union dankzij een treffer van Jimmy Hoffer halverwege de eerste helft. Beerschot Wilrijk klimt hiermee naar een voorlopige tweede plaats in de eerste periode, op één punt van leider Lommel.

Na de bekerwinst van vorig weekend op Geel moest Beerschot Wilrijk, na drie gelijke spelen in competitieverband, op zoek naar een eerste overwinning voor de punten wilde men uitzicht blijven behouden op een rol in de eerste periode. Coach Stijn Vreven wijzigde zijn ploeg op één positie. Brogno verscheen aan de aftrap in de plaats van Tissoudali.

Gretig begin

Zoals coach Stijn Vreven het graag wil, trok de thuisploeg vanaf minuut één met veel enthousiasme en mentaliteit ten aanval. Ook Union toonde zich bijzonder gretig tijdens de aanvangsfase en bleek niet onder de indruk. Dat resulteerde in een fel betwist aanvangskwartier waarin beide ploegen met veel volk ten aanval trokken. De gasten toonden zich hierbij het gevaarlijkst. Een misverstand op links tussen Grisez en Vancamp leidde een gevaarlijke situatie in, vooral omdat ook voor doel Dom en Maes ook nog eens elkaar de bal lieten. Union profiteerde gelukkig voor de thuisploeg niet optimaal. Verder dan een hoekschop kwamen de Brusselaars niet.

De Beerschot Wilrijkverdedigers hadden de handen vol met de snelle individuele acties en vlotte balwisselingen tussen Tabekou Ouame, Tau en Niakate. Na een persoonlijke actie van de vaak moeilijk af te stoppen Percy Tau, kwam Tabekou Ouambe tot een schot dat door Vanhamel met de voet in hoekschop werd verwerkt.

In één tijd

Vanuit balrecuperatie probeerde Beerschot Wilrijk tegen te prikken. Omdat het vaak zo snel moest gaan, slopen veel afval en onzuiverheden in het samenspel van de thuisploeg. Toen doelman Vanhamel uittrapte richting Grisez, verlengde de linksachter tot bij Vancamp. Die zette strak voor doel waar Hoffer de bal in één tijd voorbij doelman Krsitiansen knalde. Er waren 22 minuten gespeeld.

Vanaf dan werd Union beter en vooral verder van het doel opgevangen, zodat doelman Vanhamel niet echt meer in de problemen kwam. Enkel een poging Gerard, afgeblokt en van richting verandert door Grisez zorgde nog voor gevaar. De bal ging tot grote opluchting van het thuispubliek naast de paal in hoekschop. Beerschot Wilrijk creëerde nu het meeste gevaar. Op hoekschop bracht Brogno de bal tot bij Hoffer. Zijn voorzet richting tweede paal vond het hoofd van Bourdin, maar de verdediger kopte de bal centraal in de handen van Kristiansen. Op aangeven van Grisez kreeg Vanzeir met de rust in zicht nog een kopbalkans, maar zijn poging belandde op het dak van het doel. Zo kon Beerschot Wilrijk met een 1-0 voorsprong gaan rusten.

De Mets

Het was uitkijken hoe de thuisploeg, die tijdens de eerste helft al heel wat energie had verbruikt, zou reageren op de aanvalslust van Union dat op zoek moest naar de gelijkmaker. Coach Stijn Vreven voerde alvast een vervanging door en bracht De Mets in als verdedigende middenvelder in de plaats van Brogno, waardoor Alex Maes op de linkse flank kon worden uitgespeeld.

Het publiek zette zich achter de thuisploeg, want ook zij voelde dat de wedstrijd nog niet gespeeld was. De aanhang kon de inzet en de verbeten manier van spelen van hun ploeg wel waarderen, ook al was het geen academisch voetbal dat op de mat werd gebracht.

Stevige duels

De match bleef spannend en overal op het veld werden stevige duels uitgevochten. Union ging hierbij het vaakst in de fout. Een leeg gespeelde Vanzeir werd als spits in de aanval vervangen door Okotie. Hoe verder de minuten verliepen, hoe moeilijker Beerschot Wilrijk het kreeg om Union van kansen te houden. De gasten drongen hoekschoppen af, maar defensief hield de thuisploeg stand. Niakate schoot een kans wild over. Aan een degelijke tegenaanval kwam de thuisploeg niet meer. Tabekou kreeg nog de beste kans, maar Grisez wierp zich in de baan van het schot. Op tegenaanval werd Alex Maes ter hoogte van de middenlijn zwaar onderuit gehaald, maar overtreder Moreno kwam weg met geel.

Nagelbijten

Zo bleef het nagelbijten voor Beerschot Wilrijk. Ballen werden wild naar voor getrapt richting aanvallers die er niet meer waren. Op een sporadische tegenaanval bracht De Mets de bal voor doel, maar de kopbal van Hoffer ging naast. Hoffer die niet enkel zorgde voor het doelpunt dat Beerschot Wilrijk op voorsprong bracht, maar zich ook te pletter werkte voor de ploeg.

Met nog een vijftal minuten te spelen mocht laatste aankoop Marius Noubissi de leeg gespeelde Vancamp komen vervangen. Meteen het debuut van de spits uit Kameroen. Ook Union voerde nog een aantal wissels door, maar het beet zich de tanden stuk op de afweer van de Beerschot Wilrijk, zodat de eerste overwinning in competitie een feit werd. Niet met goed voetbal, maar op basis van inzet en mentaliteit werd de eerste driepunter over de streep getrokken.