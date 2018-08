VRT-zenders blijven op antenne (maar niet meer gratis)

Het zal dan toch mogelijk blijven om na 1 december de VRT-zenders Eén, Canvas en Ketnet te ontvangen via de ether. Alleen zal dat niet langer gratis kunnen.

Vanaf 1 december kunt u niet meer gratis naar de VRT-netten kijken met een antenne. In mei maakte de VRT immers bekend dat DVB-T zal verdwijnen. De openbare omroep vond de investering in de technologie niet meer verantwoord voor het kleine aantal gebruikers. De schattingen lopen uiteen van 45.000 tot 100.000 antennekijkers.

Maar met TV Vlaanderen is er ook een commerciële speler actief op de markt van digitale televisie via de antenne. Dat bedrijf biedt voor 9,95 euro per maand een pakket van een vijftiental zenders aan. De zenders van de VRT zaten niet in dat pakket omdat ze sowieso al gratis te ontvangen waren. Na de aankondiging van de VRT over de stopzetting knoopte TV Vlaanderen onderhandelingen aan over het opnemen van de zenders in zijn aanbod.

9,95 euro

Na enkele maanden onderhandelen is er nu een akkoord. De huidige DVB-T-kijkers van de VRT zullen enkel een nieuwe decoder van TV Vlaanderen nodig hebben. De rest van hun installatie kunnen ze verder gebruiken.

De huidige klanten van Antenne TV zien het aanbod wel kleiner worden. TV Vlaanderen schrapt immers de drie zenders van de Nederlandse openbare omroep (NPO1, NPO2 en NPO3) om de drie VRT-zenders te kunnen aanbieden.

Blijven dan nog over voor 9,95 euro per maand: de Vlaamse zenders Eén, Canvas, Ketnet, VTM, Q2, Caz, Vitaya, VTM Kzoom, Kadet, Vier, Vijf en Zes, de Franstalige commerciële zenders RTL-TVi, Club RTL en Plug RTL, en de erotiekzender Penthouse.

VRT Nu

De VRT vindt dat haar website VRT Nu een goed alternatief is voor DVB-T. Daar kun je live en uitgesteld naar alle programma’s van de openbare zender kijken. Maar daarvoor heb je een internetabonnement nodig en ook dat is niet gratis.