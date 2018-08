Nederlandse Slimste Mens-deelneemster woest om ‘nephuwelijk’ met Jos Brech

De Nederlandse milieuactiviste en publiciste Anne Fleur Dekker (24), nu vooral bekend als halvefinaliste van De Slimste Mens, is vanmorgen wakker geworden met een kater. Een onbekende maakte een Facebook-nepaccount waarin staat dat ze getrouwd is met Jos Brech, de verdachte in de moordzaak van Nicky Verstappen. Reacties bleven niet uit.

Dekker ontdekte vanmorgen, toen ze op Facebook haar naam zocht, bij toeval het account ‘Anne Fleur Brech-Dekker’, met daarbij een actuele portretfoto van haar. En ook dat inmiddels velen een reactie hebben achtergelaten op de namaak-Facebookpagina.

De grapjas postte ook citaten als: ‘Uit de diepgaande seksuele relatie die mijn man Jos Brech en ik hebben, kan ik concluderen dat Joske geen pedo is’. En: ‘Jos Brech is onschuldig! Overdag is hij een ijverige boswachter, maar ‘s avonds is het een gezellige man die graag tijd doorbrengt met zijn vrienden’.

,,Walgelijk en ronduit smerig’’, vindt Anne Fleur Dekker. ,,Dit is zo ziek’, zegt ze aan AD,nl.’ Ze heeft Facebook vanmorgen, ook via Twitter, dringend verzocht het nepaccount per direct te verwijderen. ,,Het is 100 procent nep en kan, als zoiets langer blijft bestaan, schadelijk zijn voor mijn imago.

Rond het middaguur is het profiel geblokkeerd en weggehaald.