Lokeren zet technisch directeur Willy Reynders na vijftien jaar dienstverband aan de deur

Lokeren - Sporting Lokeren heeft donderdag laten weten niet verder te gaan met Willy Reynders. De Kempenaar was vijftien jaar technisch directeur bij de Waaslanders.

“De samenwerking met Willy Reynders leverde de voorbije vijftien jaar tal van hoogtepunten op”, opende de club in haar persbericht. “We brengen hier de dubbele winst in de Beker in herinnering, het Europees voetbal en het meermaals behalen van Play-Off I. Wij bedanken hem voor de rol die hij bij het behalen van die successen zeker heeft gespeeld.”

“Hoe in de toekomst zijn vroegere taak zal worden ingevuld, is nog onderwerp van gesprek binnen de club. Voorlopig gaat alle directe aandacht naar het sportieve luik”, besloten de Waaslanders.

Sporting Lokeren miste zijn competitiestart volledig met 1/15. Technisch directeur Reynders kreeg de voorbije weken meermaals de kritiek de Lokerse kern niet van voldoende kwaliteit te hebben voorzien.

De laatste weken was de sfeer tussen beide partijen dan ook vertroebeld geraakt. Bij de voorstelling van de laatste aanwinst, Olivier Deschacht, afgelopen maandag, zat Reynders nog naast trainer Peter Maes. Reynders stelde toen dat hij nog op jacht was naar een flankspeler die meer snelheid in de ploeg zou brengen. Of die er nog komt, is een open vraag.

"Ik voelde de laatste weken al wat nattigheid. De sfeer was vertroebeld. Ik wil nu niet uitgebreid reageren, want ik ben veel te emotioneel aangedaan door mijn ontslag. Ik heb vijftien jaar met hart en ziel voor de club gewerkt en wil nu niets zeggen. Maar dat dit hard aankomt, is een feit", verduidelijkte Willy Reynders.