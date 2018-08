Deschamps houdt vast aan Franse wereldkampioenenselectie, vijf wijzigingen bij Engeland

Frans bondscoach Didier Deschamps heeft donderdag zijn 23-koppige kern voor de Nations League-duels tegen Duitsland (6 september) en Nederland (9 september) bekendgemaakt. Deschamps voerde in vergelijking met zijn WK-selectie slechts één wissel door. De geblesseerde reservedoelman Steve Mandanda (Marseille) werd vervangen door Benoît Costil (Bordeaux).

De aanwezigheid van Marseilleverdediger Adil Rami is licht verrassend. Rami kondigde op 15 juli na het behalen van de wereldtitel namelijk zijn afscheid aan.

Selectie:

Doelmannen: Hugo Lloris (Tottenham/Eng), Benoît Costil (Bordeaux/Fra), Alphonse Areola (PSG/Fra)

Verdedigers: Lucas Hernandez (Atlético Madrid/Spa), Presnel Kimpembe (PSG/Fra), Benjamin Mendy (Manchester City/Eng), Benjamin Pavard (Stuttgart/Dui), Adil Rami (Marseille/Fra), Djibril Sidibé (Monaco/Fra), Samuel Umtiti (FC Barcelona/Spa), Raphaël Varane (Real Madrid/Spa)

Middenvelders: N’Golo Kanté (Chelsea/Eng), Blaise Matuidi (Juventus/Ita), Steven N’Zonzi (AS Roma/Ita), Paul Pogba (Manchester United/Eng), Corentin Tolisso (Bayern München/Dui)

Aanvallers: Ousmane Dembélé (FC Barcelona/Spa), Nabil Fekir (Lyon/Fra), Olivier Giroud (Chelsea/Eng), Antoine Griezmann (Atlético Madrid/Spa), Thomas Lemar (Atlético Madrid/Spa), Kylian Mbappé (PSG/Fra), Florian Thauvin (Marseille/Fra)

Engels bondscoach wisselt vijf keer ten opzichte van WK-selectie

Gareth Southgate heeft donderdag zijn 23-koppige kern bekendgemaakt voor de interlands van Engeland tegen Spanje (8 september, Nations League) en Zwitserland (11 september, vriendschappelijk). Southgate voerde vijf wijzigingen door in vergelijking met zijn WK-selectie. Engeland behaalde op de Wereldbeker in Rusland een knappe vierde plaats, het beste resultaat in 28 jaar.

Doelman Alex McCarthy (Southampton), verdedigers Joe Gomez (Liverpool), James Tarkowski (Burnley) en Luke Shaw (Manchester United) en middenvelder Adam Lallana (Liverpool) zijn de nieuwkomers. Ashley Young (Manchester United) viel uit de boot, net als de als international gestopten Jamie Vardy (Leicester City) en Gary Cahill (Chelsea) en de geblesseerden Nick Pope (Burnley) en Phil Jones (Manchester United).

“Er kon niet zoveel veranderd zijn na zo’n succesvol WK en slechts drie competitiewedstrijden”, legde Southgate uit op de persconferentie. Joe Gomez miste de Wereldbeker door een blessure en keert terug. Lallana en Tarkowski waren reserves voor het toernooi en mogen opnieuw hun opwachting maken. Voor Shaw is het zijn eerste oproepingsbrief in meer dan een jaar. Voor Alex McCarthy is het zijn debuut bij de Engelse selectie.

Selectie:

Doelmannen: Jack Butland (Stoke City), Alex McCarthy (Southampton), Jordan Pickford (Everton)

Verdedigers : Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Joe Gomez (Liverpool), Harry Maguire (Leicester City), Danny Rose (Tottenham Hotspur), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City) James Tarkowski (Burnley), Kieran Trippier (Tottenham Hotspur), Kyle Walker (Manchester City)

Middenvelders: Dele Alli, (Tottenham Hotspur), Fabian Delph (Manchester City), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Jordan Henderson (Liverpool), Adam Lallana (Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), Ruben Loftus-Cheek (Chelsea), Raheem Sterling (Manchester City)

Aanvallers: Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Danny Welbeck (Arsenal)