Moeskroen stelt Mbaye Leye voor: “Ik koos voor Moeskroen omwille van familiaal karakter”

Luingne / Mouscron/Moeskroen / Dottignies/Dottenijs / Herseaux - Tijdens een middag die gekenmerkt werd door het ontslag van coach Frank Defays heeft Excel Moeskroen ook aanvaller Mbaye Leye (35) voorgesteld. De nieuwe spits van les Hurlus wil zijn ervaring delen met de jonge spelersgroep.

Moeskroen is voor Leye de zesde club in België. Hij komt transfervrij over van Eupen. Met zijn 115 goals in de Jupiler Pro League moet Leye ook op Le Canonnier voor doelpunten zorgen. Moeskroen staat immers laatste en kon dit seizoen nog maar één keer scoren.

“De situatie waarin de club zich bevindt, heeft mij niet afgeschrikt”, opende Leye. “Ik ben al een tijdje in contact met Moeskroen, sinds de competitiestart. Als speler kan ik de beslissing om Frank Defays te ontslaan enkel maar aanvaarden. Voor zijn ontslag had ik goede contacten met hem.”

Moeskroen en Leye moesten weken onderhandelen om tot een akkoord te komen. “Het is niet zo dat ik niet wilde komen”, counterde Leye. “Ik werk ook als analist op tv en heb een carrièreplan in mijn hoofd. Ik heb enkele goede voorstellen uit België ontvangen, maar ook uit Qatar en Turkije. Op mijn leeftijd is alles wat je meemaakt bonus. Ik wil mijn ervaring ten dienste stellen van Moeskroen. Het is een familiale club, niet ver van mijn woonplaats. Dat is belangrijk geweest in mijn keuze.”

Leye kan zaterdagavond (20u30) meteen zijn debuut maken op het veld van Sporting Charleroi. “Ik besef dat ik hier niet aankom in ideale omstandigheden, maar de focus moet op de wedstrijd van zaterdag liggen. We moeten in Charleroi de juiste mentaliteit tonen. Tegen de degradatie spelen is een nachtmerrie. Maar net als we vorig seizoen in Eupen hebben gedaan, moeten we opnieuw de koppen bij elkaar steken. We zullen het als team moeten doen. Ik kan de goals niet alleen scoren, ik heb de hulp van het team nodig. De competitie duurt nog lang. Na de match in Charleroi kunnen we twee weken hard werken met de nieuwe coach. Dat zal onze nieuwe start worden.”