Twee mensen naar ziekenhuis na zware brand in Pittem

Pittem - In het West-Vlaamse Pittem woedt een zware bedrijfsbrand. Een bedrijf dat onder meer rubberproducten maakt en een autogarage staan in lichterlaaie. Twee mensen liepen brandwonden op.

Het vuur brak donderdagnamiddag uit tijdens werkzaamheden aan een auto in de omgeving van de Brugsesteenweg in Pittem. De zaakvoerder van het autobedrijf XLT was samen met zijn vader en een werknemer een auto aan het ontmantelen, toen plots een steekvlam de lucht in schoot. De arbeider raakte ernstig gewond, en ook de vader liep brandwonden op. Zij werden door de hulpdiensten naar het ziekenhuis gebracht. De zaakvoerder zelf bleef ongedeerd.

Video: gsd

Het vuur sloeg onmiddellijk om zich heen. Niet alleen het gebouw van het autobedrijf vloog in brand, de panden van een naburig rubberbedrijf gingen ook in vlammen op.

De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Ze hebben het vuur nog niet onder controle. De dikke zwarte rookpluim is van kilometers afstand te zien.