Sportcommentator Stéphane Pauwels houdt onschuld staande

Brussel - De op non-actief gezette RTL-commentator Stéphane Pauwels houdt zijn onschuld staande. Zijn advocaten, Sven Mary en Romain Delcoigne, meldden donderdagnamiddag in een communiqué dat de beschuldiging aan het adres van hun cliënt, als zou die in maart 2017 betrokken zijn geweest bij een ‘home invasion’, noch stelt dat hij aanwezig was op de plaats van de misdaad, noch dat hij enig geweld zou gebruikt hebben. Volgens de advocaten zijn die twee elementen zelfs geen hypotheses in het onderzoek. Voor de rest zullen Pauwels en zijn advocaten in het belang van het aan de gang zijnde onderzoek geen publieke mededelingen meer doen. Intussen is Pauwels wegens zijn veronderstelde betrokkenheid bij de homejacking ook geschorst door L’Equipe, zo meldde donderdag de directeur van de Franse sportzender.

Ook de ex-partner van Pauwels, tv-presentator en voetbalanalist, is in verdenking gesteld voor mededaderschap bij de homejacking in Lasne (Waals-Brabant) in 2017.

De vrouw is maandag, samen met een zekere J.E., al op dezelfde manier als Pauwels in verdenking gesteld als mededader voor diefstal met geweld, in bende, bij nacht en met gebruik van wapens en voertuigen. Volgens berichten in de Franstalige kranten wilde de presentator van RTL Belgium de ex-vriend van zijn toenmalige partner “een lesje leren”, maar het beoogde slachtoffer was niet thuis op het ogenblik van de homejacking. Wel aanwezig was een vriend van de eigenaar, die door drie gemaskerde personen, van wie er één gewapend was, werd vastgebonden. De eigenaar is de voormalige vriend van Noëlle C., een oud-lief van Pauwels dat zich vaak met haar tweede voornaam, Vanessa, laat aanspreken.