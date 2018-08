In de marge van de CL-loting: UEFA wil in 2021 met derde Europese competitie komen

In de marge van de loting van de Champions League staan er binnen de UEFA enkele belangrijke bijeenkomsten op het programma. Volgens het Duitse BILD zou er in Monaco besloten zijn om vanaf 2021 met een derde Europese competitie op de proppen te komen.

In een niet eens zo gek ver verleden bestonden er al drie Europese competities: de Beker der Landskampioenen, de Beker der Bekerwinnaars (Europacup I) en de UEFA Cup. De UEFA Cup veranderde in de Europa League, Europacup I werd in 1992 opgevolgd door de Champions League en de Beker der Bekerwinnaars hield ermee op in 1999 waardoor slechts twee Europese competities overbleven, de Champions League en de Europa League.

Goed voor kleine landen

Gevolg is dat teams uit kleinere landen zich nog maar zelden konden doorzetten in Europese competities. Daar moet deze nieuwe competitie - die nog geen naam heeft - verandering in brengen. Het aantal clubs in de Champions League blijft 32, de Europa League krimpt van 48 naar 32 en de nieuwe competitie zal ook met 32 teams worden gespeeld. Dat zorgt voor extra mogelijkheden inzake marketing en bezorgt kleinere teams ook de mogelijkheid om zich Europees door te zetten. Ook revolutionair: de beelden van de derde competitie zou vooral via internet-platformen worden verspreid.

De huidige Europacup-cyclus loopt af in 2021, de volgende cyclus loopt van 2021 tot 2024.