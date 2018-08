Twee verdachten moord politieman Spa langer vast in Nederland

BRUSSEL - De broer en een vriend van de hoofdverdachte van de schietpartij in Spa blijven langer in de cel in Nederland. De officier van justitie in Amsterdam heeft ze donderdag in zogenaamde overleveringsdetentie geplaatst. België wil namelijk dat de twee worden uitgeleverd. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) neemt de rechter hier binnen negentig dagen een beslissing over.

Het tweetal zit vast op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij in Spa, waarbij tijdens de nacht van zaterdag op zondag politie-inspecteur Amaury Delrez om het leven kwam. Zondagochtend was al de Nederlander Yvo T. aangehouden. De Limburger zat zaterdagnacht samen met de twee andere verdachten in een taxi in Spa na te zijn geweigerd bij een café, waar hij een vuurwapen had getoond. Even later zou hij de politie-inspecteur hebben doodgeschoten.

Volledige beperking

De verdachten zitten in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. T. is beschuldigd van moord en een moordpoging op een andere agent.

LEES OOK: Amateurbeelden tonen seconden net na dodelijke schietpartij Spa: vermeende dader houdt de handen aan het hoofd en vlucht weg

Bij het schietincident in de nacht van zaterdag op zondag kwam de 38-jarige hoofdinspecteur Amaury Delrez om het leven. Bronnen dicht bij het dossier zeggen dat de verdachte één keer op Delrez en vier keer in de richting van diens collega zou geschoten hebben. Die laatste heeft daarop één keer teruggeschoten, waarbij de verdachte gewond raakte. T. werd zondagochtend al in de omgeving ingerekend. Het wapen dat gebruikt werd om de hoofdinspecteur neer te schieten, is nog niet teruggevonden.

De Franstalige tv-zender RTLInfo verspreidde donderdag onuitgegeven amateurbeelden van de schietpartij. Op de beelden is onder meer te zien hoe de verdachten het op een lopen zetten na de schoten.