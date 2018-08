Reclamewagen voor de deur beu? Deze winkelier heeft een drastische oplossing

Merelbeke / Gent - De uitbater van een broodjeszaak langs de Hundelgemsesteenweg in Gent rekende op een originele maar niet echt toelaatbare wijze af met een verhuisbedrijf dat wekenlang voor zijn deur reclame maakte.

Als u wel eens in Gent passeert, heeft u ze misschien ook al zien staan, de paarsgekleurde wagens van Arnaud’s Lift & Verhuisservice die soms wekenlang op dezelfde plek langs de openbare weg staan geparkeerd. “Het is de meest zichtbare en dus beste manier om reclame te maken”, geeft zaakvoerder Arnaud Croux van de firma uit Laarne toe. “We hebben er zo’n tiental staan in het Gentse en verplaatsen die regelmatig.”

Niet iedereen vindt het echter leuk om dagenlang op zo’n reclamewagen te moeten kijken. “Héél irritant”, zegt de zaakvoerder van het Toverbroodje langs de Hundelgemsesteenweg in Merelbeke. “Zeker als die pal voor het raam van je broodjeszaak staat op een van de schaarse parkeerplekken voor de klanten.”

Foto: Fb

De politie bellen was niet echt een optie. Dat hadden de bewoners van het ernaast gelegen appartementsblok al gedaan en die kregen te horen dat men niets kon doen. Parkeren langs de openbare weg is per slot van rekening niet verboden. “Een andere reclamewagen van de verhuisfirma heeft zelfs zes maanden over de brug van Merelbeke gestaan”, aldus de man van het Toverbroodje.

Schroevendraaier

Daarom probeerde de broodjesverkoper het eerst op een andere manier. “Ja, ik heb die nummerplaat met zwarte verf overschilderd”, zegt de man die liever niet met zijn naam in de krant staat. “Afwasbare verf, hé!”

“Twee weken voordien was al een band lek gestoken”, reageert Arnaud Croux. “Waarom heeft hij me niet gewoon gevraagd om de auto te verplaatsen? Dan had ik dat gedaan. Mijn nummer staat in grote cijfers op de auto!”

“Ik héb het gevraagd”, beweert de winkelier. “Maar hij had geen sleutels bij. Larie, natuurlijk. Gevolg: de auto bleef daar maar staan.” Stap twee, dan maar: schroevendraaier bovenhalen en de nummerplaat eraf halen.

Met enig succes. “Ik kreeg de volgende dag een telefoontje van de politie dat ik niet op de openbare weg mocht staan zonder nummerplaat”, zegt de verhuizer. “Ik heb dan de auto weggehaald en een nieuwe in de plaats gezet. Twintig minuten later kwamen we terug en zagen we hoe die man de nummerplaat van de nieuwe wagen er ook aan het afvijzen was!”

De politie werd er bijgehaald, de verhuizer diende een klacht in voor diefstal, de winkelier haalde de nummerplaten boven en werd verplicht ze opnieuw te bevestigen op de respectievelijke auto’s. Waarna het dossier werd afgesloten.

Arnauds Lift & Verhuisservice werd door de politie aangeraden de reclamewagen ergens anders te zetten. Waardoor de uitbaters van de broodjeszaak uiteindelijk dus toch nog hun zin kregen...