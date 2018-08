Video toont zwaar geweld tegen Brugse agenten: “Er is nooit een reden om op de politie te slaan”

Brugge - Er is een filmpje opgedoken van zwaar geweld tegen de Brugse politie. Daarop is te zien hoe twee agenten enkele rake klappen krijgen. Het incident dateert van een week geleden, zo meldt VRT NWS.

De feiten deden zich voor tijdens een interventie, toen de agenten een wagen met twee inzittenden wilden tegenhouden omdat die over een volle witte lijn was gereden. Eén van de inzittenden sloeg op de vlucht, maar kon aan de andere kant van het station gevat worden. Op hetzelfde ogenblik komt de bestuurder, zijn broer, opnieuw aangereden met zijn wagen en stopt hij vlak bij de politie. Hij stapt uit en begint op één van de agenten te slaan, zo schrijft VRT NWS.

Een tweede agent kon uiteindelijk samen met enkele omstanders de man overmeesteren. Het parket besliste om de broers niet voor te leiden bij de onderzoeksrechter. Ze werden wel via snelrecht gedagvaard. Bestuurder Collintin N. (24) zal zich binnenkort voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor weerspannigheid en opzettelijke slagen en verwondingen, passagier Jackson O. (21) enkel voor weerspannigheid.

De twee agenten die betrokken waren bij het incident zouden nog tot het einde van de maand arbeidsongeschikt zijn. “Dit is extreem en onmiskenbaar geweld tegen de politie”, zo luidt het in een reactie van de Brugse politie aan VRT.

Spelregels verdedigen

Ook Renaat Landuyt (SP.A), de burgemeester van Brugge, is niet te spreken over het geweld. “Deze politiemensen deden gewoon hun werk, maar kregen af te rekenen met zwaar geweld. Dit is niet de maatschappij zoals wij die willen. Ik ben daarom blij dat de procureur des Konings er wil voor zorgen dat de daders in oktober al voor de rechtbank verschijnen. Politiemensen zijn er om de spelregels van de maatschappij te verdedigen en moeten daarbij ook gesteund worden door de burgemeester en de procureur”, zo luidt het in een reactie aan Nieuwsblad.be.

“Ik denk dat we hier te maken hebben met een algemene tendens dat een bepaalde groep mensen steeds minder respect heeft voor de politie. Afgelopen jaar hebben we alleen al twintig feiten van geweld tegen de politie genoteerd”, aldus nog Landuyt.