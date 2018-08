Hevige brand in twee bedrijven in Pittem

Pittem - In een autogarage in Pittem is donderdagnamiddag een hevige brand uitgebroken. Het vuur verspreidde zich razendsnel en is overgeslagen naar een aangrenzend bedrijf. Een werknemer van de garage raakte gewond. De brandweer probeert om beide bedrijven gecontroleerd te laten uitbranden.

De brand ontstond in garage XLT langs de Brugsesteenweg in Pittem. “Bij herstellingen aan een wagen is plots een steekvlam ontstaan, waarna de brand zich razendsnel heeft verspreid”, vertelt waarnemend burgemeester van Pittem Paul Lambrecht. “De brand is daarna overgeslagen naar het aangrenzende bedrijf Carubin, een firma die allerlei artikelen maakt met rubber.”

Door de brand is er enorm veel rookontwikkeling, die tot ver buiten Pittem te zien is. Volgens de brandweer gaat het niet om giftige rook, er gelden geen specifieke veiligheidsmaatregelen voor omwonenden.

Een werknemer van de garage liep brandwonden op aan de armen en werd overgebracht naar het ziekenhuis in Tielt, een andere persoon is in shock. Brandweerkorpsen van alle omliggende gemeenten zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. “Men probeert nu om de brand in te dijken, zodat die niet zou overslaan naar een aanpalende woning, en om beide bedrijven gecontroleerd te laten uitbranden”, zegt Lambrecht.