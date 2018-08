Burn-out bij ouders: hoe je het kan herkennen, voorkomen, en aanpakken

Een derde van de Vlaamse ouders heeft soms het gevoel dat het bobijntje af is, dat ze helemaal op hun tandvlees zitten, dat ze hun kinderen beu zijn. Een kleine 10 procent heeft dit gevoel zelfs wekelijks of dagelijks. Ze lopen tegen een ouderlijke burn-out aan. Parentale burn-out, is de wetenschappelijke term. Wie is er vatbaar voor, hoe erg kan het zijn, hoe herken je het, en vooral: wat kan je ertegen doen? Gents professor ontwikkelingspsychologie Bart Soenens, die meewerkte aan een internationaal onderzoek, beantwoordt alle vragen.