Verdacht overlijden van boreling, die in bad was gevallen

Arlon / Bonnert / Heinsch / Toernich / Guirsch / Autelbas - In Aarlen is een onderzoek geopend naar het verdacht overlijden van een pasgeboren kind, woensdagavond in de woning van de moeder van het kind in Aarlen. Dat meldt het parket van Luxemburg.

De 25-jarige moeder had de hulpdiensten gebeld. Ze zei dat ze in haar bad was bevallen. Toen de hulpdiensten aankwamen, was de baby al overleden.

Het parket vroeg een onderzoek naar wat kindermoord zou kunnen zijn, of een ontkenning van zwangerschap. Een lijkschouwing moet duidelijk maken of het kind was doodgeboren, of het overlijden een andere oorzaak heeft.

De moeder is in het ziekenhuis opgenomen en is nog niet verhoord door een onderzoeksrechter.