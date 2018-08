Atlético Madrid, het lelijke eendje uit de Spaanse hoofdstad maar toch een Europese grootheid

Club Brugge mag straks in de poulefase van de Champions League de degens kruisen met Atletico Madrid als tegenstander uit pot 1. Topteam, winnaar van de Europa League maar niet de meest tot de verbeelding sprekende tegenstander uit de pot met topteams.

Wat moet u weten van Atletico Madrid? Het tweede team uit Madrid kampeert al enige jaren in de schaduw van stadsgenoot Real. De club van de gewone man, zo omschrijven ze zich, maar ze vertegenwoordigen wel een waarde van 800 miljoen euro. Voetballen doen ze sinds vorig jaar in het Estadio Wanda Metropolitano, waar 67.700 toeschouwers kunnen plaatsnemen.

Foto: Photo News

Naar welke spelers moet u uitkijken? Antoine Griezmann doet ongetwijfeld een belletje rinkelen. De spits van het Franse nationale team is ook het speerpunt van ‘los colchoneros’. Ook flankverdediger Lucas Hernandez is een regerend wereldkampioen. Verder mag u zich verlekkeren in doelman Oblak, Spaans internationals Koke, Saul en uiteraard Diego Costa. Ook hun trainer is een vedette: Diego Simeone.

Hoe doen ze het dit seizoen? Met nog maar twee wedstrijden gespeeld valt er nog niet veel te zeggen. De Madrilenen hebben vier op zes op de rekening staan maar hebben al wel de aartsmoeilijke verplaatsing naar Valencia achter de rug. Een geslaagde start dus!

Welk verleden hebben ze in de Champions League? Atletico speelde al twee keer de finale van de Champions League maar verloor telkens en dan nog van stadsgenoot Real. In 2014 werd het 4-1, bij Atletico stond die avond Thibaut Courtois in doel. Real scoorde pas in de slotfase de gelijkmaker, zoniet had Atletico die avond de Beker met de Grote Oren in de lucht mogen steken. Twee jaar later was Courtois al vertrokken maar mocht Yannick Carrasco aan de pauze invallen. Carrasco scoorde de gelijkmaker maar na verlengingen en strafschoppen moest Atletico toch het onderspit delven.

Foto: Photo News

Is er een verleden met Club Brugge? Als het een motivatie mag zijn: Club kwam in het Europese verleden al twee keer tegen Atletico uit. In de achtste finale van de EC I plaatsten de Bruggelingen zich in 1978 na een 2-0-zege thuis en een nederlaag (3-2) in Madrid. Brugge zou later de finale spelen van de EC 1, een finale die het verloor van Liverpool. De laatste ontmoeting dateert van 1992 in de achtste finale van de Beker der Bekerwinnaars. Club verloor eerst in Madrid (3-2) maar won de terugmatch met 2-1 zodat het zich plaatste dankzij de doelpunten buitenshuis.