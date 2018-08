AS Monaco: boordevol talent, eigenaar van Cercle Brugge én twee sterke Belgen in de selectie

Club Brugge mag straks in de Champions de degens kruisen met Monaco als tegenstander uit pot 3. Een team met vooral veel talent en potentieel, én met twee Belgen in de rangen: Youri Tielemans en Nacer Chadli.

Wat moet u weten van Monaco? In 2016 verrasten de Monegasken nog vriend en vijand door de Franse titel te pakken voor PSG. Monaco koopt en verkoopt talenten als een business en verdiende de voorbije jaren fors aan kleppers als Kylian Mbappé, Thomas Lemar en Fabinho. Toch vertegenwoordigt de huidige selectie nog een marktwaarde van 259,9 miljoen euro. Het Stade Louis II is wel niet meteen een heksenketel met zijn 18.523 zitjes en atletiekpiste rond het veld. Nog goed om te weten: Monaco is eigenaar van Clubs stadsgenoot Cercle.

Naar welke spelers moet u uitkijken? Hoe kan het ook anders: Youri Tielemans. Het Belgische toptalent is bezig aan zijn tweede seizoen bij Monaco en is dit jaar wel een vaste waarde. Het wordt oppassen voor zijn afstandsschoten op Jan Breydel. Radamel Falcao is de sublieme goalgetter van dienst, terwijl WK-revelatie Aleksandr Golovin overkwam van CSKA. Nacer Chadli maakte vrijdag zijn overgang naar Monaco bekend. Ook rechtsback Benjamin Henrichs, net gehaald bij Leverkusen, en de 17-jarige Pietro Pellegri zijn er twee om in de gaten te houden.

Hoe doen ze het dit seizoen? Na drie wedstrijden in de Ligue 1 is Monaco pas tiende in de stand met vier punten. Er werd op speeldag één wel gewonnen van Nantes, maar dan volgden een gelijkspel tegen Lille en een nederlaag tegen Bordeaux. En komend weekend wacht Marseille.

Welk verleden hebben ze in de Champions League? Monaco is er voor de derde keer op vier jaar tijd bij in het kampioenenbal. Vorig seizoen werd het in een groep met RB Leipzig, Porto en Besiktas roemloos uitgeschakeld. Een jaar eerder bereikte Monaco nog de halve finale, waarin het verloor van Juventus. In 2015/2016 speelde het tegen Anderlecht in de Europa League. Monaco’s beste resultaat is een finaleplaats in 2004, toen het verloor van het FC Porto van José Mourinho.

Is er een verleden met Club Brugge? Alvast geen uitgebreide. Monaco en Club kwamen elkaar in het verleden slechts twee keer tegen op het Europese niveau. In de achtste finales van de toenmalige Europacup 1 in 1988 waren de Monegasken over twee wedstrijden de beste. In Frankrijk werd het liefst 6-1 door een hattrick van Youssouf Fofana (Yves Audoor scoorde voor blauw-zwart). In Brugge won Club met 1-0 na een goal van Dimitri Mbuyu.