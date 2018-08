ANALYSE. Puntjes sprokkelen, dat wordt de enige opdracht voor Club Brugge in de Champions League

Het had beter gekund, het had slechter gekund. Laten we voor Club Brugge vooral blij zijn dat groep D met Lokomotiv Moskou, Porto en Schalke 04 werd ontlopen. Dan was een scenario zoals dat van twee jaar geleden dichtbij geweest. Met veel hoop aan de groepsfase begonnen maar met een nul op achttien geëindigd. Dan is de frustratie te groot. Nu is het een mooie groep, met aantrekkelijke tegenstanders die elk wel wat vedetten in huis hebben. Dat heeft het nadeel dat het moeilijk puntjes sprokkelen wordt.