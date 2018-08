Borussia Dortmund, traditieclub met indrukwekkende schare fans en Axel Witsel

Borussia Dortmund wordt wel eens de mooiste club van Duitsland genoemd. Dankzij Die Gelbe Wand, de legendarische zuidtribune in het Signal Iduna Park. De Bruggelingen mogen zich verwachten aan een kolkende sfeer, Axel Witsel en een team dat overloopt van jong talent en ervaren sterkhouders.

Wat moet u weten van Borussia Dortmund? Een Traditionsverein dus, de Borussen uit Dortmund in hartje Ruhrgebied. De laatste club ook die Bayern Munchen pootje kon lichten in de Bundesliga en ook nu altijd weer de meest te duchten tegenstander van de recordkampioen uit Munchen. Maar vooral de club met het hoogste gemiddelde toeschouwersaantal. Het Signal Iduna Park is elke wedstrijd opnieuw uitverkocht, goed voor 79.000 toeschouwers gemiddeld. Met acht Duitse titels is het één van de meest succesrijke clubs uit de Bundesliga.

Foto: REUTERS

Naar welke spelers moet u uitkijken? Doe toch maar Axel Witsel, de toptransfer van het voorbije zomerseizoen. Verder mag u uitkijken naar Duitse (ex-)internationals als Mario Götze en Marco Reus, aangevuld met jonge talenten als de Engelsman Jadon Sancho.

Marco Reus Foto: Guido Kirchner/dpa

Hoe doen ze het dit seizoen? Moeilijk te zeggen! Met nog maar één match gespeeld (4-1 winst tegen RB Leipzig) kan je bezwaarlijk zeggen of de start geslaagd is of niet. Wel opvallend is dat de bijna nooit scorende Axel Witsel al meteen goed was voor een spectaculaire treffer.

Na de verloren finale tegen Bayern. Foto: EPA

Welk verleden hebben ze in de Champions League? De Borussen vierden hun grootste Europees succes in 1997 toen ze in de finale van de Champions League de maat namen van Juventus. De Duitsers waren nochtans geen favoriet maar twee doelpunten van Karl-Heinz Riedle en eentje van Lars Ricken volstonden om het Juventus van Zidane en Deschamps met een kater op te zadelen. In 2013 haalden ze nogmaals de finale van de Champions League maar op Wembley bleek Bayern Munchen een maatje te groot (2-1).

Butina de held. Foto: BELGA

Is er een verleden met Club Brugge? Zeer zeker! Oudere fans herinneren zich zeker nog de dubbele ontmoeting in december 1987. Club verloor de heenmatch in Dortmund met drie-nul maar beleefde thuis één van haar meest memorabele avonden. De Bruggelingen klopten op een hardbevroren veld de Duitsers met maar liefst vijf-nul met doelpunten van Ceulemans, Leo Van der Elst (3) en Franky Van der Elst. Maar nog belangrijker was het in augustus 2003 in de derde en laatste voorronde voor de Champions League. Brugge won thuis met 2-1 maar ging in Dortmund na negentig minuten met dezelfde cijfers de boot in, onder meer na een flater van de debuterende doelman Butina. Penalty’s moesten voor de ontknoping zorgen en daarin misten de Bruggelingen niet en stopte Butina de eerste twee strafschoppen van de thuisploeg.

Ivan Perisic bij Dortmund Foto: Photo News

Ook op spelersniveau is er ‘traffiek’ tussen beide clubs. Ivan Perisic verhuisde in 2011 van Club naar Dortmund. Met Witsel, Batshuayi en Januzaj hebben de Borussen recent wel drie Rode Duivels in hun rangen gehad of nog hebben.